РЖД проведут акцию «Гудок Победы» 9 мая по всей сети железных дорог

Поезда на сети «Российских железных дорог» в 12:00 9 мая подадут продолжительный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в холдинге, передает «ТАСС».

В РЖД уточнили, что в этот день пройдет всероссийская акция «Гудок Победы». Согласно сообщению компании, опубликованному в мессенджере МАКС, в 12:00 по местному времени сигнал подадут грузовые составы, маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, находящиеся в пути.

В холдинге напомнили, что традиция связана с событиями 1945 года. Тогда, за несколько минут до официального сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии, по всей стране прозвучали гудки паровозов.