РЖД про рост тарифов на грузоперевозки с Дальнего Востока: Не меняли в течении года

У РЖД нет дефицита парка грузовых вагонов, а тарифы не меняли в течении года. Более того, на перевозки с востока России даже есть скидки. Именно так компания прокомментировала информацию про якобы рост тарифов на доставку грузов с Дальнего востока по причине нехватки подвижного состава.

«Дефицита грузовых вагонов на сети РЖД нет. Темпы поступления нового парка на сеть РЖД опережают выбытие старых вагонов», - приводит комментарий «Российских железных дорог» РИА «Новости».

Также в компании заверили, что контролируют вывоз импортных грузов из портов Дальнего Востока. Так, каждый день в местных портах после выгрузки угля становятся свободными свыше 2,5 тыс. полувагонов. Далее на них можно перевозить контейнеры, рассказали в РЖД.