Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
РЖД про рост тарифов на грузоперевозки с Дальнего Востока: Не меняли в течении года
У РЖД нет дефицита парка грузовых вагонов, а тарифы не меняли в течении года. Более того, на перевозки с востока России даже есть скидки. Именно так компания прокомментировала информацию про якобы рост тарифов на доставку грузов с Дальнего востока по причине нехватки подвижного состава.
«Дефицита грузовых вагонов на сети РЖД нет. Темпы поступления нового парка на сеть РЖД опережают выбытие старых вагонов», - приводит комментарий «Российских железных дорог» РИА «Новости».
Также в компании заверили, что контролируют вывоз импортных грузов из портов Дальнего Востока. Так, каждый день в местных портах после выгрузки угля становятся свободными свыше 2,5 тыс. полувагонов. Далее на них можно перевозить контейнеры, рассказали в РЖД.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»