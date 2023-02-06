РЖД поставила абсолютный рекорд по перевозке грузов и пассажиров в 2022 году

В прошлом году РЖД установила исторический рекорд по пассажиро- и грузообороту. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал глава компании Олег Белозеров.

«Исторически складываем с 1988 годом — тогда был свой рекорд в России — превысили почти на 25%. При этом 2021 год превысили на 0,8%. Может быть, цифра небольшая, но, учитывая волатильность 2022 года, очень важная», — подчеркнул он.

По словам Белозерова, РЖД занимает первое место в мире по безопасности. Так, по перевозкам грузов показатель оказался почти в два раза лучше мировых.

Рост перевозок отмечается и в сравнении с другими видами транспорта: 87% грузов отправляются по железным дорогам. «И приросли чуть больше 4% по пассажирообороту — здесь ограничения, которые были введены по авиации, но, во всяком случае, мы постарались максимально сгладить эти ограничения», — заключил собеседник Президента России.