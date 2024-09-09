РЖД планируют запустить беспилотный поезд без машиниста до конца 2024 года

РЖД до конца этого года планируют запустить беспилотный поезд без машиниста. Об этом сообщила генеральный директор «РЖД-Цифровые пассажирские решения» Евгения Чухнова на секции «Искусственный интеллект в транспортных системах» на Международном форуме Kazan Digital Week.

«Ожидаем, что до конца года беспилотный поезд отправится в путь уже без присутствия машиниста в вагоне. Тем самым сможем говорить о полноценном запуске беспилотных транспортных систем», — заявила спикер.

Чухнова напомнила, что 28 августа РЖД запустили первый беспилотный поезд «Ласточка». Пока в кабине находится машинист, который следит за открытием и закрытием дверей.

«Он может в любой момент взять на себя управление локомотивом. Тем не менее управление поездом, в том числе принятие решений в различных штатных и нештатных ситуациях, принимается уже не человеком», — подчеркнула она.

По словам спикера, к запуску проекта компания готовилась в течение нескольких лет, было проведено много испытаний.