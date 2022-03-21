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Ру Тат
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Транспорт
21 марта 2022  14:22

РЖД отменяет обязательное ношение масок в поездах

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РЖД снимает коронавирусные ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Об этом говорится в официальном новостном телеграм-канале компании. 

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог», — сказано в сообщении.

Пассажирам теперь не требуется проходить термометрию во время поездки на поезде. Также отменяется обязательное ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах. 

В компании отметили, что работа по дезинфекции подвижного состава и помещений вокзалов будет продолжена.

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