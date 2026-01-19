РЖД направили на развитие Горьковской магистрали более 19 млрд рублей

Российские железные дороги в прошлом году инвестировали в развитие Горьковской магистрали 19,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В ходе путеремонтной кампании на Горьковской магистрали уложено почти 240 км бесстыкового – "бархатного" – пути. Кроме того, произведена замена более 100 стрелочных переводов. Наиболее масштабные работы проведены в Нижегородской, Владимирской, Кировской и Свердловской областях, Татарстане и Марий Эл», – говорится в сообщении.

Кроме того, завершена модернизация волоконно-оптической линии передачи единой магистральной цифровой сети связи на участках Казань – Чепца и Казань – Цильна в Татарстане. Обновлена контактная сеть на участке Тоншаево – Пижма в Нижегородской области, а также на станции Киров.

Проведены также работы по оборудованию и модернизации технических средств обеспечения транспортной безопасности на участке Вязники – Гороховец – Жолнино и станции Гороховец во Владимирской области, Красноуфимск – Саранинский завод – Пудлинговый в Свердловской области, Ямное – Ясные Поляны в Кировской области, а также на станции Агрыз в Татарстане.