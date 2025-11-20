«РЖД Логистика» примет участие в развитии инфраструктурных хабов Татарстана

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов и генеральный директор «РЖД Логистики» Олег Палеев встретились на форуме «Транспорт России». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Стороны обсудили проекты, реализуемые в республике, включая транспортное обслуживание мультимодального хаба на станции Зеленый Дол. По итогам переговоров достигнута договоренность об участии «РЖД Логистики» в развитии хабов по перевалке инертных материалов на территории Татарстана.

Кроме того, участники встречи затронули вопросы взаимодействия перевозчиков и пользователей инфраструктуры на сети «РЖД» и обсудили обеспечение стабильной работы промышленных предприятий региона.

Планируется дальнейшее развитие сотрудничества и подписание соглашения для совместной реализации задач Миндортранса Татарстана.