РЖД: Казанцы стали чаще пользоваться услугами по перевозке животных без владельцев

В прошлом году услугой по перевозке домашних животных поездами без сопровождения владельцев чаще других пользовались жители Казани, Нижнего Новгорода, Кирова, Ижевска и Мурома, сообщает пресс-служба РЖД.

«В прошлом году поездами перевезено более 4,2 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году», – отметили в пресс-службе.

За прошлый год этой услугой воспользовались владельцы питомцев из Нижнего Новгорода, которые отправили 929 животных, Казани – 792, Кирова – 789, Ижевска – 686 и Мурома – 92.

В течение всей поездки животное находится в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. За его состоянием во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов.

Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную), поилку с водой, кормушку и корм, игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке.