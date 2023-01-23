РЖД инвестировали в железнодорожную инфраструктуру Татарстана 3,7 млрд рублей

РЖД в прошлом году инвестировали в развитие объектов инфраструктуры Горьковской железной дороги на территории Татарстана 3,7 млрд рублей. В том числе 977 млн рублей было направлено на обновление железнодорожных путей, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Реализованы проекты, которые финансировались на паритетных условиях с Правительством Татарстана. Так, в октябре был открыт транспортно-пересадочный узел на станции Компрессорный в Казани. Были продолжены проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзального комплекса Зеленый дол», – отметили в пресс-службе.

На обновление локомотивов было выделено 896 млн рублей, в том числе приобретено два пассажирских тепловоза. Кроме того, проведены работы по модернизации тягового подвижного состава.

Техническими средствами обеспечения транспортной безопасности оснащена станция Агрыз. Подобные устройства были модернизированы на железнодорожном вокзале Казани. Завершены также работы по устройству электрической централизации стрелок и сигналов станции Казань более чем на 810 млн рублей.