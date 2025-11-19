news_header_top
Общество 19 ноября 2025 09:40

РЖД и Фонд науки и технологий Татарстана будут развивать инновации на железных дорогах

«Российские железные дороги» и Фонд науки и технологий Республики Татарстан в Самаре подписали соглашение о сотрудничестве в области организации и проведения конкурсов инновационных проектов. Об этом сообщили в Телеграм-канале НОЦ РТ.

Документ подписали начальник Куйбышевской железной дороги – филиала РЖД Вячеслав Дмитриев и директор Фонда науки и технологий РТ Тимур Халитов.

Соглашение предполагает проведение конкурсов, в том числе студенческих, направленных на развитие научно-технических и инновационных решений для железнодорожной отрасли Татарстана.

Реализация совместных инициатив позволит сформировать базу перспективных идей и технологий, способствующих укреплению инновационного потенциала региона.

Фото: https://t.me/fondntrt

#Ржд #железная дорога #инновации #соглашение о сотрудничестве
