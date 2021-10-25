Ржавое железо, посеревшая древесина и QR-треки: музей ИЗО покажет картины Рината Ахметова

Галерея современного искусства, филиал Государственного музея изобразительных искусств РТ, экспонирует 24 произведения, сочетающие элементы из старого ржавого железа, посеревшего с годами дерева, нового блестящего металла и QR-коды звуковых дорожек. Выставка с названием «За забором» мастера декоративно-прикладного искусства Рината Ахметова откроется 28 октября в 17.00.

Специально созданные звукооператором из Санкт-Петербурга Петром Ивановым композиции будут сопровождать семь из 24 работ. Чтобы услышать их, нужно будет с помощью телефона (смартфона, планшета) считать QR-код, после чего звуковая дорожка начнет воспроизводиться. Всю выставку в целом, отметили в музее, будет сопровождать тихая фоновая музыка.

А вот названий у картин нет: автор полагает, что посетители смогут не только рассматривать мелкие декоративные детали его произведений, но и придумать название каждому из них в собственном воображении.

Эта выставка для Рината Ахметова не первая, в том числе и в Музее ИЗО РТ. Но это первый философский его проект, он посвящен скоротечности времени, пояснили ИА «Татар-информ» в ГМИИ РТ.

«в Галерее современного искусства эта выставка будет презентована не случайно: ведь молодежь задает быстротечность мира сегодня, а в ГСИ ходит в основном молодая публика», — отметили в музее.

Ринат Ахметов мастерски владеет новыми приемами обработки металла, чувствует цветовые нюансы, использует оригинальные способы отделки, хотя декоративно-прикладным искусством увлекся только в 2012 году. До этого уроженец Казани, окончивший местное художественное училище по специальности «художник-оформитель» еще в 1989 году, работал в мастерских Союза художников Республики Татарстан.

Увидеть произведения «За забором» в ГСИ можно будет до 28 ноября.