news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 16 мая 2026 11:21

Ржавая вода больше недели идет в ЖК в Казани – прокуратура начала проверку

Читайте нас в
Телеграм

В Казани прокуратура начала проверку по жалобам жильцов казанского ЖК по адресу Зур Урам, 1к. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По словам жильцов, более недели в ЖК идет ржавая вода. Сначала жалобы игнорировались, позже управляющая компания пыталась исправить ситуацию, однако качество воды стало еще хуже.

В надзорном ведомстве заверили, что по итогам проверки будет дана оценка соблюдения управляющей компанией и МУП «Водоканал» требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении.

#МУП «Водоканал» #Прокуратура Татарстана #проверка прокуратуры
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Климатолог объяснил появление дымки над Казанью

Климатолог объяснил появление дымки над Казанью

15 мая 2026
В ОСФР по РТ рассказали, как получить знак инвалида на автомобиль

В ОСФР по РТ рассказали, как получить знак инвалида на автомобиль

15 мая 2026
Новости партнеров