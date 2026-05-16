Ржавая вода больше недели идет в ЖК в Казани – прокуратура начала проверку

В Казани прокуратура начала проверку по жалобам жильцов казанского ЖК по адресу Зур Урам, 1к. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По словам жильцов, более недели в ЖК идет ржавая вода. Сначала жалобы игнорировались, позже управляющая компания пыталась исправить ситуацию, однако качество воды стало еще хуже.

В надзорном ведомстве заверили, что по итогам проверки будет дана оценка соблюдения управляющей компанией и МУП «Водоканал» требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении.