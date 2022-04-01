Рыжиков - тренер, Зарипов - вратарь: «Ак Барс» провел тренировку перед матчем с «Амкалом»

Хоккеисты «Ак Барса» провели первую тренировку перед игрой против футбольной команды блогеров «Амкал». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

В репортаже с футбольной тренировки главный тренер «Ак Барса» Сергей Рыжиков сообщил, что ворота барсов на шоу-матче будет защищать Данис Зарипов.

«Выдержим ли 2 тайма по 35 минут? Нет, нормально, пошевелимся, подвигаемся. Мы профессиональные спортсмены, бывает и по три часа бегаем. А я выберу правильную позицию и постою», – сказал вратарь «Ак Барса» Данис Зарипов.

Напомним, игра пройдет 2 апреля в 14:00 по московскому времени на стадионе «Рубин».

Стоит отметить, что «Амкал» приедет в Казань уже во второй раз. Ранее футбольные блогеры приезжали в столицу Татарстана в октябре прошлого года и одержали две победы в играх против команды фанатов «Рубина» и команды тренеров «Рубина».