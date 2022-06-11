Рыжиков – о вылете «Рубина» в ФНЛ: «Правильно, что Слуцкого оставили, его можно понять»

Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, ныне возглавляющий любительский футбольный клуб «Сокол», прокомментировал вылет казанского клуба в ФНЛ. По словам экс-вратаря казанцев, в клубе сделали правильно, что оставили наставника Леонида Слуцкого.

«То, что оставили Слуцкого сейчас, думаю, правильно. Это удар по его имиджу, и он будет гореть желанием вернуться с «Рубином» обратно. Что касается увольнения весной — повторюсь, других таких примеров не знаю. Встряхнуть команду смена тренера могла бы. Думаю, что ответственность лежит на всех. Начиная от болельщиков, которые не ходили на стадион, и заканчивая первыми лицами республики. Все виноваты в том, что допустили такой крах казанского футбола. Смотрел интервью Слуцкого, его тоже можно понять», – цитирует Рыжикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Рыжиков выступал в Казани с 2008 по 2018 год. Стоит отметить, что с 359 матчами за казанский клуб голкипер является абсолютным рекордсменом «Рубина» за всю историю.

Ранее стало известно, что полузащитник Владислав Игнатьев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта.