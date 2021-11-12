Рыжиков-младший тренируется вместе с «Рубином»

Шестнадцатилетний вратарь Сергей Рыжиков провел тренировку с основной командой казанского «Рубина», информирует пресс-служба команды.

Это дебют сына бывшего голкипера казанского клуба и сборной России Сергея Рыжикова в основном составе «Рубина». Молодой футболист продолжает заниматься в академии клуба.

Рыжиков-старший по праву считается одним из лучших вратарей в истории «Рубина». Львиную часть своей карьеры, а играл Сергей до 40 лет, провел в «Рубине». С 2008 по 2018 год он участвовал в 281 матче и завоевал два золота чемпионатов России.