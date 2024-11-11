«Рывок мы сделали благодаря БРИКСу»: Казань за год благоустроила 42 га в парках и скверах

Общая площадь благоустройства составила 42 гектара. На них высадили более 2 тыс. деревьев, 57 тыс. кустарников

Фото: kzn.ru

«Этот год стал рекордным для города Казани по благоустройству»

На благоустройство общественных пространств в Казани в 2024 году потратили 5,4 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Этот год стал рекордным для города Казани по благоустройству общественных пространств. Благодаря проведению спортивных игр и саммита стран БРИКС в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, а также за счет средств Республики Татарстан благоустроены парки, скверы, зеленые зоны», – отметил он.

Общая площадь благоустройства составила 42 гектара. На них высадили более 2 тыс. деревьев, 57 тыс. кустарников и многолетников, установили систему автополива протяженностью более 52 километров. Кроме того, установили 5,3 тыс. светоточек и 1,2 тыс. малых архитектурных форм (МАФ).

Игорь Куляжев рассказал, что на благоустройство общественных пространств в Казани в 2024 году потратили 5,4 млрд рублей Фото: kzn.ru

Улица Баумана, парк для театра Камала и Чайковое озеро: что еще обновили?

При подготовке к играм и саммиту БРИКС привели в порядок восемь объектов. Среди них скверы Котельникова и Коротченко, площадь и парк Тысячелетия, установлена въездная стела «Казань». Больше всего потратили на фонтаны и подсветку протоки Булак – 468 млн рублей. Архитектурно-художественное освещение сделали на берегах протоки и под мостами.

На пешеходной улице Баумана в границах от Кремля до пересечения с улицей Астрономической обновили брусчатку, освещение, обновили композицию «Нулевой километр». Кроме того, на улице установили стеклянные призмы, которые подсвечивают подземную галерею, обустроили зоны отдыха со скамейками и озеленением по улице Кави Наджми. На все это потребовалось порядка 430 млн рублей.

К БРИКСу также завершили реконструкцию входа в парк Горького Фото: © «Татар-информ»

К БРИКСу также завершили реконструкцию входа в парк Горького. Там благоустроили парадную площадь, обновили гранитное покрытие, зоны остановок общественного транспорта, отремонтировали подземный пешеходный переход. Между Арским кладбищем и монументом появился благоустроенный зеленый островок с транзитной дорожкой. На это было направлено 312,7 млн.

За счет бюджета РТ благоустроили пять объектов. В частности, на набережной реки Казанки открылся парк «Елмай» с самой большой детской площадкой в городе, который обошелся в 1,4 млрд рублей. Создали парк у нового здания театра им. Камала за 1,1 млрд рублей.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили шесть объектов. Самые дорогостоящие – вторая очередь бульвара по ул. Серова, на которую направили 318,4 млн, первая очередь Большого Чайкового озера – 114,4 млн, сквер перед железнодорожным вокзалом станции «Восстание-Пассажирская» – 110 млн рублей.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили шесть объектов Фото: kzn.ru

Благоустройство – это важная часть системной градостроительной политики

Приступая к написанию стратегии Казани, ее создатели поставили себе цель – сделать столицу Татарстана самым благоустроенным и комфортном городом страны, подчеркнул мэр Ильсур Метшин.

«Понятно, что задача долгосрочная и мы работаем над ней, тем не менее сделано уже немало. Мы стремимся к тому, чтобы островки благоустройства соединялись в единый зеленый каркас. Особенный рывок мы сделали благодаря БРИКСу, в этом году мы увеличили количество благоустроенных территорий <…> 42 гектара за один год – такой вес мы еще не брали, потому что дело не только в количестве. Серьезно проработали и качество реализуемых проектов», – сказал градоначальник.

Метшин отметил, что качество малых архитектурных форм, озеленения за последние годы значительно улучшилось. Более того, столица Татарстана нарастила в этой области компетенции. Штат проектировщиков, архитекторов, дизайнеров расширился за счет молодых кадров.

Ильсур Метшин: «Понятно, что задача долгосрочная и мы работаем над ней, тем не менее сделано уже немало» Фото: kzn.ru

«Это позиция нашего Раиса республики Рустама Нургалиевича Минниханова – растить, воспитывать свои кадры. И вместе с количеством подросло и качество проектов наших различных архитектурных бюро. Понятное дело, славные и главные для нас партнеры – Институт развития городов республики, наш Институт развития города Казани и молодые архитектурные бюро, они наработали компетенции на сегодняшний день. Первые шаги были все на ощупь, не было где, что называется, подсмотреть на территории России», – добавил Метшин.

Градоначальник заметил, что благоустройство – это важная часть системной градостроительной политики. Для того чтобы продолжать развиваться и быть в тренде, «не захлебнуться в рутине», был предложен формат работы в рамках архитектурного форума «Казаныш».

Форум «Казаныш» в этом году пройдет в новом здании театра им. Галиаскара Камала Фото: rais.tatarstan.ru

Более 7 тысяч участников из 20 стран приедут на «Казаныш»

Ежегодный Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» в этом году пройдет в новом здании театра им. Галиаскара Камала с 5 по 7 декабря. Он соберет 300 спикеров и 7 тысяч участников из 20 стран мира, сообщила главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина.

В мероприятии примут участие мэры, главные архитекторы, а также представители высших учебных заведений из Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта и других государств.

«Он станет архитектурным продолжением состоявшегося в октябре саммита БРИКС. Его название – “Единство разнообразия” – отражает наш главный замысел – необходимость объединения с энергией международного архитектурного сообщества ради того, чтобы в итоге наши города, наши люди, наши страны становились устойчивее», – отметила Тухватуллина.

Ильсияр Тухватуллина: «Форум станет архитектурным продолжением состоявшегося в октябре саммита БРИКС» Фото: kzn.ru

На форуме состоится первое заседание главных архитекторов городов стран БРИКС+. Казань выступила инициатором создания объединения. Также в рамках «Казаныш» впервые пройдет встреча-знакомство представителей общественных и профессиональных объединений, ассоциаций, союзов в сфере архитектуры и урбанистики. Впервые в истории российских архитектурных форумов сформированы восемь отдельных стратегических сессий, посвященных архитектурной политике и трендам в отдельных странах БРИКС.

На форуме обсудят развитие прибрежных территорий и акваторий под объекты воднотранспортной инфраструктуры. В ходе дискуссии казанские эксперты планируют презентовать проект яхтенной марины на базе яхт-клуба «Локомотив» в столице Татарстана. Также запланирован трек, посвященный биоклиматической архитектуре и технологическим инновациям, сессии по инфраструктуре здоровья, человекоцентричной среде.

В последний день форума «Казаныш», 7 декабря, пройдет церемония награждения победителей смотра-конкурса на лучший архитектурно-градостроительный объект в Казани. В этом году для участия в нем поступило рекордное количество заявок – более 180 в 12 номинациях.