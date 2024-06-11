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Экономика 11 июня 2024 15:30

Рюмин рассказал Путину об успехах «Россетей» на пути к полному импортозамещению

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Рюмин рассказал Путину об успехах «Россетей» на пути к полному импортозамещению
Фото: пресс-служба Кремля

Гендиректор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал Президенту Владимиру Путину о реализации проектов, в том числе об окончании первого этапа электроснабжения Восточного полигона, реконструкция подстанции «Пахра» и др. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«Это, конечно, основные, самые крупные проекты. Но нельзя не сказать об общем объеме выполненных работ, выполненных технологических присоединений. За последний год мы реализовали более 400 тыс. договоров технологического присоединения», — доложил Рюмин.

Он отметил, что при реализации проектов в рамках и инвестиционной, и ремонтной программ используется в основном отечественные материалы и оборудование.

«У нас показатель свыше 90%. На самом деле мы уже даже к 95% приближаемся, сейчас 93–94%, это показатель импортозамещения», — сказал глава «Россети».

#Владимир Путин #россети
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