Рюкзаки с медикаментами отправили медвзводу «Алги» жители Базарных Матак

Жители села Базарные Матаки Алькеевского района РТ отправили в зону СВО партию гуманитарного груза. Тактические рюкзаки с медикаментами, доски, дрова и маскировочные сети отправлены бойцам батальона «Алга».

Стоит отметить, что жители села регулярно собирают помощь для фронта. На этот раз к ним подключилось и Алькеевское лесничество – лесники выделили доски и дрова для бойцов «Алги».

Фото: © Андрей Зиньков

«Также были отправлены изготовленные прихожанами храма Пресвятой Троицы нашего села 300 метров маскировочных сетей, 1000 окопных свечей и три медицинских рюкзака для батальона “Алга”. Все организации района приняли активное участие в сборе, многие шили пастельное белье для госпиталей, закупали медикаменты, бензогенераторы, теплые вещи, продукты длительного хранения», – поделился благочинный Алькеевского района протоиерей Андрей Зиньков.

Фото: © Андрей Зиньков

Весь груз будет доставлен руководителем Боевого Братства района Ростамом Шайхутдиновым, который несколько десятков раз навещал бойцов СВО с гуманитарной миссией.