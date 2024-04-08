Рынок захватили «Танки» и «Хавалы»: почему в России резко выросли продажи машин

Рынок новых автомобилей в России в первом квартале вырос практически в два раза по сравнению с прошлым годом

Фото: © «Татар-информ»

Продажи в марте выросли вдвое

По итогам первого квартала 2024 года рынок новых автомобилей в России преодолел порог в 330 тыс. авто, с учетом альтернативных каналов. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рост продаж к первому кварталу прошлого года составил 86%.

«Первый квартал 2024 года показал высокие результаты. Существенный рост предложений соответствовал крайне высокому спросу. Спрос был стимулирован адаптационными мерами господдержки», – отметили в АЕБ.

При этом в первом месяце весны этого года продажи выросли вдвое по сравнению с мартом прошлого года и составили чуть больше 150 тыс. автомобилей. Такой рост эксперты АЕБ объясняют введенными изменениями в систему утилизационного сбора на авто, ввозимые через страны ЕАЭС.

«Вероятность существенного удорожания автомобиля за счет возможных доначислений явилась стимулом для потребителей, планировавших покупку автомобиля, решить этот вопрос до вступления в силу новых правил», – посчитали аналитики агентства.

Что касается цены, то, по последним данным Росстата, средняя стоимость нового автомобиля российского производства за год выросла на 27% – с 923 тыс. до 1 млн 175 тыс. рублей. При этом импортные автомобили подорожали на 11% – с 2,1 до 2,35 млн рублей.

Самыми популярными по-прежнему остаются автомобили LADA Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

LADA лидирует, но с наименьшим ростом

Самыми популярными по-прежнему остаются автомобили LADA. Ее доля – 27% от всего рынка. Однако среди пятерки самых покупаемых автомобилей у отечественного бренда оказался самый низкий рост продаж за первый квартал – 43,2% по сравнению с прошлогодним периодом. Продано 91,5 тыс. авто.

Остальные бренды из топ-5 марок по продажам за первые месяцы этого года также оказались в плюсе, причем у них рост оказался гораздо существеннее.

Продажи китайских Haval за три месяца выросли в 2,3 раза по сравнению с прошлогодним периодом – до 37,5 тыс., у Geely – в 3 раза, до 29 тыс. авто, Chery – в 1,5 раза, до 33 тыс., а Changan – в 10 раз, до 9,3 тыс. машин.

Если посмотреть на тенденцию, то китайские бренды в целом показывают высокий рост продаж. Так, количество проданных автомобилей Tank за три месяца выросло в 50 раз по сравнению с прошлогодними показателями и превысило 6,6 тыс. единиц. А продажи другого китайского производителя – GAC выросли более чем в 60 раз – до 3,1 тыс.

Количество проданных автомобилей Tank за три месяца выросло в 50 раз Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом количество проданных автомобилей у большинства европейских брендов продолжает снижаться. Так, продажи Skoda и Ford снизились почти в 8 раз – до 110 и 70 автомобилей, Volkswagen – в 10 раз, до 69 авто, а у Audi и вовсе купили всего одну машину за весь 2024 год.

Единственным европейским брендом, показавшим рост продаж, оказался Mercedes-Benz, которых за первые три месяца продали чуть больше 300 единиц, что на 80% больше, чем годом ранее.

Если рассматривать модельный рейтинг, то топ-3 заняли LADA Granta, Niva и Vesta. Причем продажи LADA Granta за три месяца этого года снизились по сравнению с прошлогодним периодом, в то время как у LADA Niva они выросли на треть, а продажи Vesta взлетели почти в 30 раз.

Такой рост продаж Vesta главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объясняет тем, что «АвтоВАЗ» просто начал больше выпускать таких моделей машин.

«Рынок будет расти и потихоньку восстанавливаться»

«Был миф, что с 1 апреля все подорожает. Это миф, но ажиотажные покупки будут еще до середины апреля продолжаться, после чего в мае будет традиционный спад. Поэтому сейчас трудно спрогнозировать, каким будет второй квартал. Я думаю, что он будет или таким же, как первый, или с минимальными колебаниями, если не будет каких-то катаклизмов», – поделился своим мнением Кадаков по поводу дальнейшего развития авторынка.

Предугадать, как будет развиваться рынок, очень сложно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Говоря о прогнозе на год, эксперт подчеркнул, что предугадать, как будет развиваться рынок, очень сложно и статистические ведомства будут ежеквартально обновлять прогнозы.

«Можно ли умножать результаты первого квартала на 4, пока не могу ответить, с течением года все, кто занимается статистикой, будут каждые два-три месяца обновлять свои прогнозы», – заявил Кадаков.

В свою очередь член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто дает благоприятный прогноз, и он выше тех ожиданий, которые эксперты закладывали на 2024 год.

«Если раньше говорили, что по итогам года продадут в лучшем случае 1,3 млн новых машин, то сейчас почти все аналитики говорят о 1,5 млн авто. Хотя, с другой стороны, такого роста, как в марте, боюсь, уже не будет, потому что там действительно был ажиотажный спрос и были скидки, которые почти кончились. Но рынок будет расти, потому нужда в автомобилях есть, поэтому рынок будет расти и потихоньку восстанавливаться», – заявил Моржаретто.