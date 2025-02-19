Рынок вторичной недвижимости Татарстана в январе просел на 13%

Рынок новостроек Татарстана в январе 2025 года продемонстрировал стабильность, сохранив показатели на уровне аналогичного периода прошлого года. Всего за это врем было зарегистрировано почти 1,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В сравнении с январем 2023 года цифра увеличилась на 12,5%, сообщили в Управлении Росреестра по РТ.

«Вопреки пессимистичным прогнозам, которые регулярно муссируются в информационном пространстве, мы видим, что на татарстанском рынке новостроек сохраняется стабильность. Если же обратиться к показателям предыдущих лет, то даже наблюдается положительная динамика», – отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

В то же время, вторичный рынок недвижимости показал снижение активности на 13%. В январе 2025 года было зарегистрировано 11,3 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП). В январе 2024 года этот показатель составлял немногим более 13 тыс. ДКП.

Сокращение покупательской активности зафиксировали по всем видам объектов недвижимости: так, спрос на жилые помещения сократился на 15%, индивидуальные жилые дома – на 22%, земельные участки – 11%, а нежилые помещения – 10%.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в Казани количество ДКП на жилые помещения осталось на уровне января прошлого года – зарегистрировано по 1,6 тыс. ДКП, как и в январе 2023 года.

«В настоящее время рынок недвижимости в республике находится в состоянии невысокой активности. Сегодня многие покупатели откладывают покупку недвижимости, так как ипотечная ставка на вторичное жилье достаточно высокая. Либо деньги лежат на вкладе в банке под выгодный процент», – прокомментировал ситуацию вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

«Количество предложений на вторичном рынке жилья не увеличивается. При таких условиях цены находятся в том же состоянии: если продавцы и делают скидку, то только реальному покупателю. Квартиры от застройщика приобретаются, как правило, с использованием семейной и IT ипотеки либо в рассрочку, что позволяет сохранять определенный темп продаж», – добавил он.