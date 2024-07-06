Рынок труда обогнал образование: эксперт из РТ не увидела нужды в дипломах

Сейчас дипломы необходимы лишь специалистам прикладных профессий, которые не могут без них работать. К примеру, медикам. Однако в остальных сферах его началичие зачастую не интересует работодателя, заявила президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана Светлана Ганеева.

«Рынок труда ушел от образования намного вперед. На сегодняшний день, по моему мнению, большинство образовательных учреждений не может дать те компетенции, тот уровень профессионализма, который даст на своей площадке само предприятие», — объяснила она в интервью «Татарстан-24».

Ганеева уверена, что школьное образование сейчас не соответствует требованиям времени.