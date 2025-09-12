Российский рынок столкнулся с перепроизводством куриных яиц

Яйца первой категории подешевели до 53,3 рубля. Это означает, что цена по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 26,5%. Яйца второй категории подешевели на 31,9 процента, и их цена стала равняться 40 рублям. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.

Причиной падения цены является перепроизводство яиц. Так, с января по июль были предприняты усилия для увеличения производства, и количество яиц составило 23,18 миллиарда штук, что на 6,3% больше, чем годом ранее. При этом спрос растет гораздо медленнее, и теперь фабрики пытаются сбыть весь лишний товар. Как результат – рентабельность производства упала в несколько раз.

Проблем добавляет и то, что остановка производства тоже принесет убытки, поэтому компании готовы отдавать яйца по низким ценам, чтобы хотя бы частично покрыть свои издержки. Экспорт является достаточно трудным для исполнения, поскольку нужно найти рынки, пройти аттестацию на качество продукции и наладить логистику транспортировки скоропортящегося продукта.