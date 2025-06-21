Рынок Валиуллина скоро снова будет пуст. Почему «Ак Барс» еще не подписал нового бэкапа

Накануне сразу два дальневосточных клуба окончательно закрыли свои вратарские позиции. «Адмирал» забрал права на Адама Хуску, а «Амур» переманил у терпящего бедствие «Витязя» Максима Дорожко. Разговоры о пустом рынке на этом фоне не станут весомым доводом. «ТИ-Спорт» размышляет о потенциальных кандидатах в «Ак Барс» вместо уезжающего Мифтахова.





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» остается без бэкапа, но это не потеря. Кого вместо Мифтахова?

Неделю назад стало известно, что второй вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов все-таки отказался принимать квалификационное предложение казанского клуба по новому контракту и намерен отправиться за океан, пробовать свои силы.

Вопрос открытый, насколько эта идея состоятельна, учитывая уровень игры казанского вратаря как в минувшей регулярке, так и в двух матчах плей-офф. В минувшем сезоне он получил немалую долю доверия. В первой половине регулярки тренерский штаб выпускал его не реже, чем Билялова. В итоге он провел 30 матчей с показателями 92.7% отраженных бросков и 2.18 коэффициента надежности. Во второй половине сезона вратарь несколько раз грубо ошибся и потерял доверие Анвара Гатиятулина и Георгия Гелашвили. В плей-офф его выступление обернулось крахом. В двух играх у него 71.4% отраженных бросков и 3.68 пропущенных в среднем за игру. А последний матч с «Динамо» без боли вспоминать сложно.

По информации «Чемпионата», Мифтахов находится на финальной стадии переговоров по контракту с «Харрикейнз». Амир рассчитывает на регулярное игровое время в НХЛ, учитывая проблемы со здоровьем у основного вратаря Фредерика Андерсена и возможную занятость последнего в олимпийский сезон подготовкой к матчам за сборную Дании на Олимпиаде в Италии. При этом в контракте Мифтахова возможен пункт о досрочном расторжении в случае длительного пребывания в АХЛ.

После срыва договора с Мифтаховым в «Ак Барсе» принялись договариваться с другими своими вратарями, которые уже за океаном. Марат Валиуллин ведет диалог как с Артуром Ахтямовым, так и с Вячеславом Пексой. Последнему предложено обрастать мясом в альметьевском «Нефтянике» в ВХЛ, как это было с Ахтямовым в сезоне 2023/2024.

Фото: ak-bars.ru

Сам же Ахтямов действительно мог бы стать заменой Мифтахову. Он значительно талантливее и потенциально сильнее уезжающего Амира. При должной работе и постоянной практике вратарь может стать основным голкипером в КХЛ уже в ближайшие год-два. Однако, возвращаться Ахтямов особо не спешит и еще рассчитывает зацепиться за шансы в Северной Америке.

«Адмирал» и «Амур» подсуетились. А что Казань?

Учитывая вышесказанное, искать другого сменщика для Тимура Билялова «Ак Барс» должен был еще примерно вчера. И без того не самый изобильный рынок пустеет с каждым днем.

Еще вчера интересными кандидатами, которые вскоре могут стать свободными агентами были Максим Дорожко и Андрей Кареев из «Витязя». Вот только Хабаровск сориентировался в ситуации значительно быстрее Казани и уже перехватил себе Дорожко.

Оказаться вскоре на рынке может 30-летний Кареев, имеющий за плечами немалый опыт в топ-командах КХЛ, в играх на выбывание в Кубке Гагарина и выступлении в финском чемпионате. После поездки в финский ТПС Андрей, в свое время, поддался на уговоры «Салавата Юлаева» вернуться и занять место основного голкипера, но после одного сезона в Уфе решили за вратаря не держаться и обменяли его в «Спартак». С тех пор карьера Кареева идет на спад. Однако, у него всё еще хороший для вратаря возраст и желание реабилитировать карьеру. Отличный вариант для второго номера, заряженного на конкуренцию.

Закрыл, кстати, свою вратарскую линию и владивостокский «Адмирал», который забрал права у «Торпедо» на Адама Хуску. В прошлом сезоне вратарь сборной Словакии играл за клуб «Лугано» в чемпионате Швейцарии. За 15 игр регулярного чемпионата он одержал 6 побед, показав коэффициент надежности 2,86 и отражая 89,9% бросков. В плей-офф Хуска провёл 5 игр, выиграл 4 из них, оформил один шатаут, с коэффициентом надежности 1,39 и процентом отражённых бросков 93,9%. Отличное усиление вратарской линии после потери Мишурова. В «Торпедо» же вратарь с иностранным паспортом оказался не нужен.

Фото: hcsalavat.ru

На этом фоне пассивность «Ак Барса» на рынке выглядит все более тревожной. Положительным моментом в этом молчании можно отметить разве что появляющийся шанс для Максима Арефьева, который в прошлом сезоне показал, что он «на адреналине» умеет выдавать классные матчи на уровне КХЛ.

Михаил Бердин – самый ценный лот на рынке

Самым очевидным вариантом для усиления вратарский линии «Ак Барса» на рынке выглядит Михаил Бердин. Пока что он принадлежит «Авангарду», но очевидно сами омичи с удовольствием обменяют вратаря на достойный актив. После возвращения из «Адмирала» молодого Андрея Мишурова, 27-летний вратарь там оказался лишним.

Михаил провел приличные два сезона 2023/23 и 2023/24 в составе «Сочи», чем заслужил внимание со стороны топ-команд КХЛ. В первом сезоне после перехода из СКА у него были 91.4% коэффициента надежности. Во втором - 91.1%. Для выступления в команде-аутсайдере, не обладающей толковой оборонительной линией, цифры отличные.

Фото: hawk.ru

Если в Казани подсуетятся и успеют перехватить 27-летнего голкипера, то он не просто закроет позицию второго номера. Более того, при благоприятных условиях Бердин вполне может выиграть конкуренцию у Тимура Билялова. В «Авангарде» ему такой возможности не предоставили, да и сам голкипер в основном лечился. Когда восстановился, в команде уже завоевал безоговорочное место «первого номера» Никита Серебряков. В Омске Михаил провел только 11 игр, в 7 из которых одержал победы, при коэффициенте надежности 1.87 и 92,9% отраженных бросков.

Бердин сейчас в самом соку – он на 3 года младше Тимура Билялова, не все сказал в КХЛ и еще рассчитывает зацепиться за главные роли в топ-команде.