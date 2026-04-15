Рынок ожил на время: что происходит с продажами автомобилей и ценами в России

Мартовский всплеск продаж не изменил общей картины: по итогам первого квартала рынок новых автомобилей в России остался почти на месте. Рост обеспечили отложенный спрос и ожидание подорожания из-за утильсбора, но эксперты не видят разворота – цены на машины, по их оценке, продолжат расти.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Говорить о развороте рынка пока преждевременно»

В первом квартале 2026 года России продали 255 тыс. новых легковых и легких коммерческих авто, что на 0,3% больше, чем годом ранее. При этом только за март продажи составили свыше 100 тыс. автомобилей, что на 22,9% превосходит показатели марта 2025 года, следует из данных Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

«Март продемонстрировал активный рост по сравнению с первыми двумя месяцами года. Однако первый квартал характеризуется небольшим увеличением объема продаж новых автомобилей и легкой коммерческой техники», – заявил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

По его мнению, сейчас наблюдается рост рынка на фоне активизации отложенного спроса и новостей об увеличении утилизационного сбора на автомобили, ввозимые через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако рынок продолжает находиться под влиянием глобальных внешних факторов и высокой финансовой нагрузки.

Учитывая эти факторы, Калицев считает, что говорить о каком-либо развороте рынка пока преждевременно и необходим дальнейший анализ спроса, чтобы давать какие-либо прогнозы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Tenet вошел в топ-3 популярных брендов

Лидерство на рынке по-прежнему за отечественной LADA, занимающей свыше 24% от общего объема продаж, сообщает аналитическое агентство «Автостат». За три месяца продали почти 64 тыс. автомобилей этой марки, что на 17,4%, или на 13 тыс., меньше, чем годом ранее.

На втором месте по популярности находится китайский бренд Haval – 35,6 тыс. автомобилей – с ростом на 14% к первому кварталу 2025 года. А на третьем – еще один «китаец» Tenet (локализованные модели Chery, – прим. Т-и), автомобили которого разошлись тиражом почти 28 тыс. единиц. Отметим, что продажи Tenet стартовали только в августе прошлого года.

В модельном рейтинге первенство сохраняется за автомобилями LADA Granta, которых продали почти 25 тыс. штук, что на 22% меньше прошлогодних показателей. На втором месте, потеснив Haval Jolion, расположился Tenet Т7 – продано 14,3 тыс. авто. А на третьем – Haval Jolion, продажи которых выросли на 20%, до 14,2 тыс. автомобилей.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«За мою жизнь цены только один раз падали»

Цены на новые отечественные автомобили, по последним данным Росстата, в среднем составили 1,4 млн рублей, что почти на 5%, больше, чем годом ранее.

А средние цены на импортные машины за прошедший год выросли на 3,5% – с 2,5 до 2,6 млн рублей. Причем скачок пришелся на январь 2026 года – очевидно, из-за повышения утильсбора, а все остальное время цены сохранялись примерно на одном уровне.

При этом автоэксперт Дмитрий Попов считает, что цены на новые автомобили и дальше будут расти, так как нет никаких предпосылок не только для понижения их стоимости, но и для сохранения цен на прежнем уровне.

«За мою жизнь цены только один раз падали на красную рыбу и на яйца, во всем остальном я ни разу не видел снижения», – заявил он.

Эксперт добавил, что «автомобиль постепенно из народного способа передвижения превращается в элитную недвижимость, учитывая стоимость бензина»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рынок либо останется на том же уровне, либо съедет вниз»

Говоря о причинах роста продаж в марте, Попов подчеркнул, что явление это временное и обусловлено очередным изменением расчета утильсбора. Кроме того, на положительную динамику повлияло снижение ключевой ставки.

«После 1 апреля мы увидим, что рынок либо остался на том же уровне, либо съехал вниз», – заявил Попов.

Перемен на рынке новых автомобилей, по его мнению, стоит ждать в конце лета либо начале осени, и то если произойдут изменения в геополитической обстановке мира.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Старые запасы еще идут, поэтому цена может и постоять»

Автоэксперт Константин Лигачев в свою очередь отметил, что спрос на новые автомобили ежегодно начинает расти весной и продолжает свой рост летом, поэтому в ближайшие месяцы можно будет наблюдать возможное увеличение числа продаж. Дальнейший же прогноз автоэксперт дать не смог, потому что он зависит от большого числа факторов.

А по поводу цен Лигачев полностью согласился с Поповым: ждать снижения бесполезно. В лучшем случае стоимость будет сохраняться на прежнем уровне, пока не будут проданы автомобили, ввезенные в 2024-2025 годах.

«Цены будут расти, потому что утильсбор еще подорожал, но сейчас еще старые запасы идут, поэтому цена может и постоять. Но в итоге все будет дорожать», – заключил эксперт.