Рынок обеднеет, а цены вырастут: к чему приведут изменения в расчете утильсбора в России

С началом зимы в России вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили. Теперь мощные авто станут роскошью, так как новые ставки доходят иногда до нескольких миллионов рублей. Сколько придется заплатить за «пригнанную» иномарку и как это отразится на авторынке – в материале «Татар-информа».





С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили

Фото: © «Татар-информ»

Чем мощнее автомобиль, тем выше утильсбор

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили.

Утильсбор – это обязательный разовый платеж, взимаемый при ввозе транспортного средства из-за рубежа или при выпуске в продажу автомобиля, произведенного в России. Такой платеж призван компенсировать потенциальный ущерб окружающей среде и покрыть будущие расходы на утилизацию автомобиля после завершения срока его эксплуатации.

При покупке автомобиля в России покупатель, как правило, не оплачивает утильсбор напрямую – этот платеж вносят импортеры или отечественные производители. Его сумма уже включена в итоговую стоимость транспортного средства.

Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а его мощность уже будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Проще говоря, чем мощнее автомобиль, тем выше будет утильсбор.

Льготный тариф, как сейчас, для физлиц сохранится: 3,4 тыс. рублей за новую машину и 5,2 тыс. рублей за авто старше трех лет. Но только для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил. Для всех более мощных моделей сбор начнут рассчитывать по коммерческим ставкам, что приведет к резкому росту платежей от сотен тысяч рублей до нескольких миллионов.

Планируется, что с 1 января 2026 года ставки утилизационного сбора снова увеличатся на 15-20% по всем категориям. Согласно планам, рост ставок продолжится вплоть до 2030 года.

Чтобы рассчитать сумму утильсбора, необходимо умножить базовую ставку, которая на сегодняшний день составляет 20 тыс. рублей, на коэффициент, зависящий от мощности и объема двигателя.

Утиль на автомобиль с объемом двигателя от 1 до 2 литров и мощностью от 160 до 190 лошадиных сил составит 750 тыс. рублей для нового авто и почти 1,2 млн для машин старше трех лет Фото: © «Татар-информ»

Индексация за каждые 30 лошадиных сил

Так, утиль на автомобиль с объемом двигателя от 1 до 2 литров и мощностью от 160 до 190 лошадиных сил составит 750 тыс. рублей для нового авто и почти 1,2 млн для машин старше трех лет.

И повышение ставки идет за каждые 30 лошадиных сил. Например, для автомобилей до 220 лошадиных сил «утиль» составит 794 тыс. для новых и 1,3 млн – для машин старше трех лет. А авто мощностью до 250 лошадиных сил – 842 тыс. и 1,4 млн рублей соответственно.

Для машин с двигателями до 280 лошадиных сил ставка составит 952 тыс. для новых и 1,5 млн – для авто старше трех лет. Далее идут автомобили мощностью до 310 лошадиных сил: 1,1 млн для новых и 1,7 млн – для старше трех лет, а также авто мощностью до 340 лошадиных сил – для них ставки 1,2 и 1,8 млн рублей соответственно.

Гораздо серьезнее ситуация обстоит с машинами, у которых объем двигателя составляет от 2 до 3 литров Фото: © «Татар-информ»

«Утиль» на двигатели 2-3 литра стартует с 2 миллионов

Гораздо серьезнее ситуация обстоит с машинами, у которых объем двигателя составляет от 2 до 3 литров. На новые машины до 190 лошадиных сил ставка превышает 1,9 млн рублей, а для таких же авто, но старше трех лет, утиль стартует и вовсе с 2,9 млн рублей.

В этой категории ставки также растут за каждые 30 лошадиных сил мощности и достигают 2,4 и 3,4 млн рублей для машин с двигателем до 400 лошадиных сил. Напомним, что утильсбор планируется ежегодно увеличивать вплоть до 2030 года, и примечательно, что с этим увеличением ставка для автомобиля старше трех лет и мощностью выше 500 лошадиных сил в 2030 году составит ни много ни мало – около 10 млн рублей.

Игорь Моржаретто убежден, что изменения приведут к обеднению рынка, так как на некоторые машины утильсбор будет составлять миллионы рублей Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

С 1 декабря рынок упадет

Член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто убежден, что изменения приведут к обеднению рынка, так как на некоторые машины утильсбор будет составлять миллионы рублей.

«И однозначно повысятся цены, причем на весь модельный ряд, который продается в России. Это закон экономики – если что-то вылетает с рынка, то конкуренции становится меньше и цены повышаются», – добавил он в беседе с «Татар-информом».

Моржаретто также подчеркнул, что с 1 декабря, когда введут утильсбор, повторится сценарий прошлого года, когда так же завезут много машин до начала зимы, а с 1 декабря рынок упадет.

Максим Кадаков полагает, что изменения вызовут подорожание всех автомобилей – как мощнее 160 лошадиных сил, так и менее мощных Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Почти 2 млн за возможность купить машину

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также полагает, что изменения вызовут подорожание всех автомобилей – как мощнее 160 лошадиных сил, так и менее мощных.

«Больше всех пострадают физические лица, которые ввозили по льготной ставке. Тут прямо-таки драматичная история. Если раньше за условный Geely Monjaro старше трех лет платили 5,2 тыс. рублей, то после 1 декабря только утильсбор будет 1,9 млн рублей. Для многих это сильный удар: просто за возможность купить машину вываливать 1,9 млн – это жестко», – отметил Кадаков.

Он подчеркнул, что с изменениями получается, что для машин мощнее 160 лошадиных сил суммарный платеж «пошлина плюс утильсбор» будет для физлиц больше, чем для юрлиц.

По словам автоэксперта, покупатели поделятся на тех, кто все равно заплатит, тех, кто уйдет на вторичный рынок автомобилей, а остальные просто выберут менее мощные машины.

«Не думаю, что суммарный объем ввоза сильно изменится, – он просто будет реструктурирован. Главное, чтобы со временем планку в 160 лошадиных сил не снизили до условных 120 лошадиных сил», – добавил Кадаков.