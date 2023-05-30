Рынок недвижимости в Татарстане качнулся в сторону «вторички»

Татарстан вошел в топ-5 регионов по вводу жилья, построив 1,4 млн квадратных метров за первые 4 месяца этого года. Однако рекордные темпы строительства только продолжают затоваривать рынок – из-за дороговизны квартиры плохо продаются. Рынок качнулся в сторону «вторички».

«Люди посчитали, что “вторичка” дешевле и удобнее: купил квартиру, заехал и живи. Тогда как квартиру в новостройке еще нужно подождать. А цена на нее огромная. Кроме того, после того, как дом сдали, нужно еще делать ремонт», – пояснил «Татар-информу» директор АН «Валери» Валерий Абсалямов.

Именно поэтому, по мнению собеседника агентства, вторичный рынок жилья «конечно, не процветает, но хотя бы более живой, чем первичный, который совсем плох».

Впрочем, судя по данным федеральной базы недвижимости Restate.ru, и на вторичном рынке возможны неприятные сюрпризы.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Застройщики хорошо накушались»: Татарстан бьет рекорды по воду жилья, но цены не падают».