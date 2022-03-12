Марат Сафиуллин о санкциях: "Пытаются разрушить самое главное – хозяйственные связи"

Доктор экономических наук, профессор КФУ Марат Сафиуллин в интервью гендиректору телеканала "Татарстан24" Андрею Кузьмину оценил последствия санкций против РФ. Сафиуллин, в 2007-2010 годах возглавлявший министерство экономики РТ, дал прогнозы по рынку труда, о будущем татарстанских заводов и высказал мнение о задачах правительства.

Марат Сафиуллин:«Ученые справедливо говорят, что началась экономическая война, потому что это беспрецедентное давление на экономику нашей страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Республика должна рассчитывать крайне кризисный сценарий»

- Самая актуальная на сегодняшний день проблема - это ситуация, в которой оказалась наша страна и наша республика из-за введенных мировых санкций. Как они отразятся на экономике России? Какие из них Вы, как эксперт, считаете наиболее болезненными?

- Это только вторая неделя, а количество санкций продолжает увеличиваться. Кроме того, они пытаются давить на те страны, с которыми у нас исторически сложились хорошие взаимоотношения. Ситуация сложная. Некоторые наши ученые справедливо говорят, что началась экономическая война, потому что это беспрецедентное давление на экономику нашей страны. Нам есть с чем сравнить, чтобы понять масштабы и глубину кризиса – это не 2014 год, а 90-е годы. В этом случае пытаются разрушить самое главное – хозяйственные связи.

Государство должно решать ряд серьезных разнонаправленных задач. Во-первых, это паника, связанная с ситуацией на валютном рынке. Люди переживают за свои сбережения. Также наблюдается продовольственная паника, которая идет на руку продавцам. Они видят растущий спрос и пытаются этим воспользоваться. Начинает раскручиваться и инфляционная составляющая. Но самое главное здесь – это возможность появления безработицы, потому что мы сильно интегрировались, особенно в такие сферы, как ритейл, общепит, а там традиционно очень большое количество занятых.

- Собянин заявил, что закрылись 250 ресторанов «Макдоналдс» в Москве, но есть десятки тысяч других предприятий. Займут ли они эту нишу?

- В этом сомнений нет, но надо учитывать, что уходят компании, в которых работали много сотрудников, уходят многие бренды, занимавшие торговые площади. Появляется вопрос – кем теперь будут заняты эти площади и куда пойдут работники? Санкции в интегрированном мире бьют в оба конца, поэтому надеемся, что разум восторжествует, и все это продлится недолго. Однако республика и страна должны рассчитывать и крайне кризисный сценарий. Все компании только приостановили свою работу, это означает, что они планируют продолжать свою деятельность.

«Уходят компании, в которых работали много сотрудников, уходят многие бренды, занимавшие торговые площади. Появляется вопрос – кем теперь будут заняты эти площади и куда пойдут работники?» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рынок не терпит пустоты»

- Сейчас в правительстве предлагают национализацию, говорят о продаже доли иностранных инвесторов, чтобы продолжить работу. Что вы думаете по этому поводу?

- «Национализация» – явление противоречивое, а государство – одно из самых неэффективных собственников. Сложности, которые есть в экономике: растущий монополизм и другое – это как раз увеличение доли государственного влияния. Сейчас те активы, которые были заняты, ообесценились не только в долларовом исчислении, но и в целом. Государство в этом случае не должно быть, как национализатор, а должно помочь дешевыми ресурсами, чтобы заставить инициативных граждан, у которых есть бизнес и интерес, использовать рациональнее активы, чтобы вовлечь их в хозяйственные обороты.

- Вы хорошо знаете, как Татарстан развивался, особенно во внешнеэкономических связях. У нас много предприятий и иностранных инвесторов. По инвестициям Татарстан всегда был в лидерах, не сыграет ли это сейчас в минус?

- Самое главное то, что инвестиции привлечены нефинансовые. Капитал всегда будет работать, и все, кто вложил, сейчас также ищут варианты, как законно вовлечь это в хозяйственный оборот. В 90-е годы никто не верил в сельское хозяйство, всегда говорили, что это «черная дыра», но та политика, которую проводила и проводит республика, обеспечила нам продовольственную безопасность. Возможно, не будет такого разнообразия продуктов питания, но рынок не терпит пустоты – одно будет заменено другим. Этого достигнут либо наши предприниматели путём хорошей диверсификации, либо на место компаний недружественных стран придут компании из дружественных рынков.

- А как быть с семенным фондом? Мы же во многом семена закупали, а своей селекции не было.

- Согласен, преуменьшили значение нашей науки, поэтому сейчас есть спрос на наши профильные сельскохозяйственные НИИ. У нас в республике они есть, но не дают такую высокую производительность, однако прогресс есть. По обеспечению комбикормами и удобрениями у нас сделан серьезный запас для кризисного существования.

«Есть пул дружественных нам стран»

- Какое будущее у заводов в Алабуге, «КАМАЗа», КИП «Мастер»?

- Руководство «КАМАЗа» понимало, что все очень нестабильно и пыталось создавать на базе своих мощностей производство двигателей, сборку коробок передач и так далее. Сейчас мы испытываем сложности, но в любом случае у нас есть и базовые компоненты, которые позволяют производить грузовики.

«Руководство «КАМАЗа» понимало, что все очень нестабильно и пыталось создавать на базе своих мощностей производство двигателей, сборку коробок передач и так далее» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также хорошим было решение создать КИП «Мастер». Это площадка, где на условиях аутсорсинга малый и средний бизнес делает комплектующие для «КАМАЗа» и для этого рынка. На него и есть основная надежда – уникальное оборудование, которое может быстро подготовить прототипы и решения взамен тех, которые мы импортировали.

- Татарстан всегда был центром авиационной промышленности России. Мы до сих пор производим самолеты Ту-214 по 1-2 в год для правительства России. Удастся ли в короткие сроки увеличить выпуск самолетов хотя бы до 20-30 в год?

- Были времена, когда выпускали почти 80 самолетов, но тогда было занято практически в 15 раз больше людей. Здесь самое главное ограничение не производственное, а ограничение по рабочей силе. Серийное изготовление самолета – еще более сложная деталь, чем «КАМАЗ». Очень сложно быстро выстроить систему, к тому же в авиации ситуация намного хуже. Например, если взять компании «Боинг», «Аэроспасьяль», «Тейлс», они кооперируются, то есть они все не производят. У нас есть небольшой пул дружественных нам стран, которые оказались в такой же ситуации, и можно сообща сделать хорошую операционную цепочку.

- С другой стороны, есть люди, которые вкладывали в Россию, открывали здесь производство. Сейчас они с помощью своих правительств оказались отодвинуты и потеряли свои деньги и свой бизнес.

- Я думаю, что они все равно будут искать способ возврата своих средств – продадут, перепрофилируют или найдут возможность, как их задействовать.

- Сейчас Америка, страны Европы отказываются от наших нефти и газа. Как это повлияет на их население?

- Резко вырастет стоимость на все, и произойдет обнищание населения. В этом случае у кого сырье, тот и определяет политику. У нас есть нефть и газ, что позволяет нам существовать автономно. На самом деле США выгодно иметь такой очаг напряженности, поскольку это дестабилизирует не только нашу страну, но и Европу – ослабляет и делает их товары неконкурентоспособными, потому что энергия, которая занимает существенную долю в структуре затрат, заставляет повышать цены, и они по сравнению с американскими аналогами становятся непривлекательными. Кроме того, они пытаются заместить РФ на рынке энергии Европы. Это недобросовестное экономическое поведение.

Есть еще другой сектор, который тревожит – это связь, телекоммуникации и IT. К сожалению, несмотря на то, что у нас признанные лучшими человеческие ресурсы, большинство специалистов имеют российское образование или российские корни, но при этом в зависимости от импортного софта сильно не защищены.

«IT-сфера оказалась в самой сложной ситуации: большинство ПО – зарубежное» Фото: © «Татар-информ»

«Мы ищем пути взаимодействия»

- Меры, которые правительство предприняло по освобождению IT-индустрии от налогов, а также льготы и кредиты – это временная мера, и поможет ли она?

- Трудно сказать, потому что IT-сфера оказалась в самой сложной ситуации: большинство ПО – зарубежное. Эти компании сейчас пересматривают условия взаимодействия, поэтому у них есть фактически два выбора: работать на сравнительно честном софте либо ориентироваться на какие-то национальные особенности.

- На примере вашего университета, много ли связей сейчас оборвалось?

- Лучшую позицию показала компания «Elsevierscience». Она известна больше как держатель международной научно-метрической базы данных Scopus. Многие издатели начали отказываться публиковать научные материалы, а они сказали, что вне политики, их задача – наука.

Мы ищем пути взаимодействия, так как большинство компаний, с которыми мы работаем, связаны обязательствами, другими структурами или с теми организациями, которые также являются работодателями. Поэтому они вынуждены как-то пересмотреть свои формы и направления сотрудничества.

- О чем сейчас студенты спрашивают вас?

- У них сейчас особый период познания, активного развития и гражданской позиции. Их тревожит вся эта ситуация, неопределенность. Их не пугает дефицит продуктов первой необходимости, их пугает, что перестанут работать «Facebook», игры и софт. Мы не смогли предложить конкурентоспособный культурный продукт.

- Что правительство должно сейчас сделать? Какие отрасли поддержать?

- Сейчас самая главная задача – это предупреждение безработицы. Необходимо мониторить ситуацию, обеспечить переподготовку и переориентацию людей на новые задачи, новое производство, новые функции.

«До кризиса 2014 года я говорил, что тот курс, который есть, а на то время он был 33-34 рубля – это как раз тот, который стимулирует импорт и губит все национальное производство» Фото: © «Татар-информ»

«Производство в нашей стране становится очень привлекательным»

- 9 марта курс доллара впервые превысил отметку в 150 рублей. Это спекуляция или отражение реалий?

- До кризиса 2014 года я говорил, что тот курс, который есть, а на то время он был 33-34 рубля – это как раз тот, который стимулирует импорт и губит все национальное производство. Меня спрашивали, какой эффективный курс, если убрать те доходы, которые мы получаем в виде ренты от продажи углеводородов. В этом случае уже в то время эффективный курс рубля был 120-140 рублей. А сегодня по нашим расчетам, он на уровне 150-200 рублей.

- Мы получим оживление нашей промышленности и нашего бизнеса?

- Конечно, производство в нашей стране становится автоматически очень привлекательным. Например, для китайских студентов. В этом случае обучение и проживание в Казани становятся минимум в 2 раза более привлекательными.

- Как будут обстоять дела с сельхозпродукцией? Сможем ли мы обеспечивать себя социальными товарами?

- Мы полностью обеспечиваем себя и близлежащие территории молоком, мясом и птицей. Это дополнительный шанс для наших фермеров. Для повышения конкурентоспособности нашей страны необходима не государственная национализация, а «разгосударствление». Сейчас на рынке появились иностранцы, потому что тот низкий курс рубля был выгоден для них, и любой импортный товар стоил дешевле местного.

Это просто экономический нонсенс, что помидоры из Турции дешевле, чем помидоры нашего совхоза «Майский». Сейчас происходит экономический «блэкаут», но мы из него выберемся. Население земли растёт, и ему всегда будет нужно продовольствие, вода. Это самый основной актив, и поэтому если сейчас люди думают, чем заняться, что сейчас будет актуальным именно это. Причем сейчас выгодно заниматься этим в масштабах региона или страны, но позже это будет актуально и в глобальном плане.

Источник: «Татарстан24»