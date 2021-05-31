Рынок наружной рекламы Казани выходит на доковидный уровень

В 2021 году ситуация на рынке наружной рекламы Казани значительно улучшилась по сравнению с предыдущим, ковидным, годом. Об этом рассказал начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов на аппаратном совещании в исполкоме Казани.

«Рынок постепенно заполняется, показатели вернулись на докризисное значение, — заявил спикер. — Если к маю 2020 года заполняемость на цифровом формате упала до 13%, то сейчас, на протяжении нескольких последних месяцев, этот показатель устойчиво держится на уровне в 60%».

По словам Багаутдинова, в мае текущего года наблюдалось лишь небольшое снижение заполняемости, связанное с отсутствием городского трафика в период длительных выходных.

К слову, в целях поддержки рынка в 2020 году было принято решение о предоставлении отсрочек платежей по договорам на установку рекламных конструкций за 2 квартал 2020 года, части платежей за 3 и 4 кварталы 2020 года, а также за 1 квартал 2021 года. Общая сумма отсроченных платежей составила 197,2 млн рублей.

«Данные меры не просто сохранили договоры, но и позволили рассчитывать городу на восполнение доходов бюджета, недополученных в 2020, ковидном, году», — подчеркнул Багаутдинов.

