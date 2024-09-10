Рынок наружной рекламы в России за пять лет вырос на 58%

Рынок наружной рекламы в России за 2019-2023 годы вырос на 58%. Об этом сообщил директор по маркетингу одной из медиагрупп Игорь Бажан на пресс-конференции Международного форума Kazan Digital Week.

«Это очень огромный показатель для отрасли. Наружка выросла, и сегодня она становится одним из самых приоритетных каналов продвижения бизнеса. Это связано, в том числе, с запретом на некоторые соцсети», — рассказал спикер.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция того, что «рынок рекламы диджитализируется».

«Рекламные носители сменяются на видеоформаты, появляются системы удаленного управления наружной рекламой», — уточнил Бажан.

Он заметил, что из-за большого спроса на наружную рекламу цена на нее растет на 20-40% по всей России.

«И сегодня купить наружку недешево», — подчеркнул спикер.

Бажан добавил, что бюджеты топ-15 рекламодателей наружной рекламы повысились на 86%. Если в 2022 году они составляли 6,1 млрд рублей, то в 2023-м выросли в два раза.

«У брендов появляется все больше запросов на появление на видеоносителях. Это медиафасады, рекламные конструкции разных форматов именно в видео», — констатировал он.

Спикер также отметил, что на 125% вырос объем цифрового инвентаря для наружной рекламы в регионах России. Однако все же есть его дефицит.

«Нет вопросов, кого и как размещать, есть вопрос — на чем?» — заключил он.