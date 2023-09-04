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Экономика 4 сентября 2023 11:39

Рынок наружной рекламы Казани за пять лет вырос на треть

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Объем рекламного рынка Казани за пять лет вырос с 680 до 900 млн рублей, или на 35%, что является историческим рекордом. Об этом сообщил начальник управления наружной рекламы и информации города Аскар Багаутдинов на деловом понедельнике.

Он отметил, что такого результата удалось добиться несмотря на то, что в 2020 году отрасль находилась под ударами пандемии, а в 2022-м крупные иностранные рекламодатели покинули рынок.

«Если рассматривать рекламный рынок по России, за первую половину 2023 года суммарный объем рекламы превысил 315 млрд рублей, что на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года», – добавил Багаутдинов.

#реклама #Казань #Деловой понедельник
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