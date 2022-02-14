Рынок наружной рекламы Казани вышел на допандемийные уровни

Объем рынка наружной рекламы татарстанской столицы вышел на доковидные показатели, немного превысив уровни 2019 года. Ключевую роль в восстановлении отрасли сыграли цифровые рекламные конструкции. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель Управления наружной рекламы и информации исполкома Казани Аскар Багаутдинов.

Он отметил, что наружная реклама является одним из основных визуальных компонентов, формирующих облик городской среды современного мегаполиса. Сегодня эта отрасль связана с высокими технологиями, квалифицированными рабочими местами и реальными доходами в городской бюджет.

«После потрясений 2020 года российская рекламная индустрия не только восстановилась, но и вышла на новые максимальные объемы за всю свою историю. За 9 месяцев 2021 года отечественный рекламный рынок вырос на 25% к 2020 году, и на 15% к докризисному 2019 году», - сообщил Багаутдинов.

По его словам, основной площадкой рекламного рынка страны становится интернет-пространство. Высокую динамику демонстрирует и сегмент наружной рекламы, по стране его показатели выросли на 7% к 2019 году.

«Рекламный рынок Казани нацелен на восстановление. Показатели заполняемости по итогам 2021 года не только вернулись на докризисный уровень, но и смогли превысить его. В немалой степени ситуацию спасли цифровые носители, загрузка на цифровых конструкциях держалась в течение года на высоком уровне в 65-70%», - подчеркнул Аскар Багаутдинов.

Он добавил, что обычные и цифровые рекламные конструкции в Казани в 2021 году показывали разнонаправленную динамику.

«Если цифровая наружная реклама за 9 месяцев 2021 года в 1,5 раза нарастила объем рекламных бюджетов по сравнению с 2019 годом, то статичные конструкции все еще в значительном минусе. По итогу года digital-реклама забрала половину объема рынка, при том что цифровой инвентарь в нашем городе составляет не более 15% от общего количества конструкций», - резюмировал докладчик.

