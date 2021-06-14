Со щитом или на щите: сможет ли рынок наружной рекламы Казани оправиться от пандемии

Рынок выходит на докризисные показатели

По данным мэрии Казани, в первые месяцы 2021 года ситуация на рынке наружной рекламы города значительно улучшилась в сравнении с провальным 2020 годом. Как сообщил начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов, рекламный рынок постепенно восстанавливается, показатели заполняемости рекламных конструкций возвращаются к докризисным значениям.

«Если к маю 2020 года заполняемость на цифровом формате упала до 13%, то сейчас на протяжении последних нескольких месяцев этот показатель устойчиво держится на уровне 60%», — заявил он.

По словам Багаутдинова, в мае 2021 года наблюдалось лишь небольшое снижение заполняемости, связанное с отсутствием городского трафика в период длительных выходных.

Фото: Алиса Миронова



Также в целях поддержки рынка в прошлом году было принято решение о предоставлении отсрочек платежей по договорам на установку рекламных конструкций за II квартал 2020 года, части платежей за III и IV кварталы 2020 года, а также за I квартал 2021 года. Общая сумма отсроченных платежей тогда равнялась 197 млн рублей.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» представитель рекламной компании «АИР Плюс» Гадель Замалиев поделился мнением, что рынок до конца не оправился от потрясения.

«Уровень производства все еще не вернулся к показателям доковидного периода. Многие из наших заказчиков закрылись — те же рестораны и бары. Общая картина остается тяжелой. Конечно, появляются разовые клиенты. Но общей ситуации это не меняет», — пояснил Замалиев.

Наружная реклама уйдет в «цифру»

Руководитель медиагруппы «РИМ» Илья Фомин сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ», что сейчас рынок наружной рекламы в Казани не только восстанавливается, но и обновляется.

«Положительный момент заключается в том, что начался приток абсолютно новых рекламодателей, заменяющих собой выпавшие из-за коронавируса сегменты. Сейчас главные потребители наружной рекламы — это интернет-компании и маркетплейсы. Если несколько лет назад самыми активными клиентами были сотовые операторы и ритейлеры, то сейчас это, конечно, “Яндекс”, “Мейл” и “Сбер”», — рассказал собеседник ИА «Татар-информ».

Фото: Алиса Миронова



По словам Фомина, эти компании обладают огромным ресурсом в рамках интернет-продвижения, но, тем не менее, выбирают наружную рекламу как один из ключевых каналов для укрепления позиций своих сервисов и ресурсов на территории Казани и других городов-миллионников.

По мнению эксперта, скорость восстановления сферы наружной рекламы во многом зависит от действий муниципальной власти. Ведь сейчас оператор обязан не только выплачивать текущую арендную плату, но также поэтапно погашать возникшую задолженность по отсроченным платежам.

«В момент острого кризиса это очень тяжело, — пояснил Фомин. — И мы рассчитываем, что власти города пойдут нам навстречу и продлят рассрочку старых долгов или перенесут срок их погашения».

Кардинальных изменений Казани ждать не стоит, уверен собеседник «Татар-информа». Единственное, что не вызывает сомнения в прогнозах, — это то, что будут интенсивно развиваться digital-каналы распространения наружной рекламы.

Фото: Алиса Миронова



«Придут системы или платформы, которые позволят самим настраивать выход контента в наружной рекламе, — пояснил Фомин. — И Казань, безусловно, станет одним из первых городов, где реализуется процесс цифровизации и автоматизации запуска рекламных кампаний».

Информатизация поможет запустить гораздо более гибкие кампании. Рекламодатели будут покупать не показы, а просмотры и охваты целевой аудитории. Они смогут самостоятельно задавать периоды размещения рекламы и определять подходящий вид графика.

Рынок оживит отмена антиковидных мер

Руководитель рекламного агентства Alex Advertising Александр Паленов сообщил ИА «Татар-информ», что толчком к возрождению рынка наружной рекламы может стать полная отмена всех антиковидных ограничений. Сейчас заказчики вынуждены адаптироваться под существующие обстоятельства, многие просто заморозили бюджет.

«Если раньше наши доходы постоянно росли, то в эпоху ковида наружная реклама резко утратила свою актуальность, — рассказал Паленов. — В апреле 2020 года, например, у нас была всего одна продажа на 580 рублей. К счастью, в данный момент ситуация начала стабилизироваться».

Фото: Алиса Миронова​​​​​



Представителям рекламного бизнеса стало бы легче дышать, если бы на время кризиса, вызванного пандемией, их освободили от уплаты налогов и обязательных страховых взносов, уверен собеседник «Татар-информа».

«Но сейчас главное — помочь нашим клиентам-предпринимателям, как-то их поддержать, — подытожил Пасленов. — Чтобы наши заказчики так же, как и в позапрошлом году, открывались, расширялись и развивались. Чтобы активность полностью восстановилась».