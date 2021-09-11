Рынок фильмов и кино-победитель: в Казани завершили мусульманский кинофорум

Более 100 фильмов на суд зрителей было представлено в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Однако Гран-при был удостоен лишь один фильм казахстанского производства. О нем и новшествах фестиваля этого года читайте в репортаже ИА «Татар-информ».

На торжественной церемонии закрытия, прошедшей в стенах КРК «Пирамида», стали известны фильмы-победители конкурсной программы

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Казани завершился XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. На торжественной церемонии закрытия, прошедшей в стенах КРК «Пирамида», стали известны фильмы-победители конкурсной программы, а также обладатели спецпризов крупного кинофорума.

Обладателем Гран-при стала кинокартина из Казахстана «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова.

18 килогерц — это частота звука, которую не слышат взрослые. Фильм «18 килогерц» рассказывает о непростой, но свободной жизни уличных подростков конца 90х.

Сама картина несколько автобиографична: ранее режиссер признавался, что будучи подростком лихих девяностых, не раз становился свидетелем, а иногда и участником беспредела на улицах Алматы.

Обладателем Гран-при стала кинокартина из Казахстана «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Алкоголь, наркотики и рок-н-ролл – основные лейтмотивы как ушедшей эпохи, так и самой кинокартины. История раскрывает одну из сторон извечного конфликта «отцов и детей».

«В этом году много фильмов, которые затрагивают темы, беспокоящие всех людей мира испокон веков. Прежде всего это конечно же тема семьи», - подчеркнул председатель конкурсной комиссии — азербайджанский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, соучредитель Общества для содействия разработке документальных фильмов и авторских программ Эльчин Мусаоглу.

Награду за лучший полнометражный документальный фильм получила татарстанская кинолента «Между семью островами» Алмаза Нургалиева Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Несмотря на пандемию, уровень киноиндустрии растет

На церемонии закрытии стало известно, что лучшим короткометражным игровым фильмом признана французско-испанская картина «Две опции» режиссера Гона Карида.

Были названы лучшие полнометражное и короткометражное документальные фильмы – татарстанская кинолента «Между семью островами» Алмаза Нургалиева и иранская картина «Паризад» Мехди Имани Шахмари.

В самой молодой конкурсной номинации «Национальный конкурс» лучшим фильмом стала лента «Прохлада глаз» режиссера Айнура Зиннатова.

В номинации «Национальный конкурс» лучшим фильмом стала лента «Прохлада глаз» режиссера Айнура Зиннатова Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Звания лучших документального и короткометражного национальных фильмов присвоены лентам «Будьте же счастливы» Натальи Топал и «Айрат значит Удивительный» Галиябану Бахтияровой. А лучший национальный фильм для детей в этом году признан «В лес за осиной» режиссеров Елены Ермолиной, Евгения Тишкина.

«Естественно, на фестивале были представлены фильмы разного уровня. В целом, несмотря на пандемию и ее сильнейшее влияние на развитие кино, радует уровень киноиндустрии. Мне лично очень понравились фильмы, представленные в национальной номинации. Чувствуется, что региональная киноиндустрия растет и наращивает качество выпускаемого продукта», - отметил Эльчин Мусаоглу.

Лучшим национальным фильмом для детей в этом году признан «В лес за осиной» режиссеров Елены Ермолиной Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Первый кинорынок и создание каталога фильмов

Кинофорум ежегодно радует насыщенной параллельной программой – за фестивальные дни прошло множество мастер-классов от ведущих представителей индустрии из разных стран. Уникальным явлением этого года стал первый региональный кинорынок.

«В регионах снимают огромное количество качественных кинолент, которые не могут попасть в федеральный прокат. Это связано с тем, что киноиндустрия ― это прежде всего бизнес. Если картина не набирает определенное количество валового дохода, то она не интересна прокатчикам и дистрибьюторам. В связи с этим все региональные киностудии варятся только в своем соку, в своем регионе. Нашей задачей было собрать продавцов и покупателей, где продавцы ― это все киностудии, телевизионные каналы, которые хотят продать свой продукт, а покупатели ― это дистрибьюторы, дистрибьюторские компании, независимые продюсеры, телеканалы, которые захотят этот региональный продукт у себя транслировать», — рассказала о проекте исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова.

Заветной мечтой Миляуши Айтугановой является создание каталога региональных фильмов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Свою продукцию в рамках регионального кинорынка представили кино и телекомпании, которые в основном ориентированы на документальное кино. Регионы демонстрировали свой продукт у отдельных стендов, где заинтересовавшиеся продуктом участники кинорынка могли обменяться с ними контактами и завязать взаимовыгодное сотрудничество.

Также была проведена дискуссия на тему будущего регионального кинематографа. Спикеры обсудили насущные проблемы и способы их решения. Заветной мечтой самой Айтугановой является создание каталога региональных фильмов.

«Он позволит кинопрокатчикам сразу же выходить на правообладателей и вести переговоры о том, чтобы тот или иной фильм появился в их кинотеатрах. Это могут быть не только физические кинотеатры, но и кинотеатры, работающие в онлайн-режиме», - заметила Айтуганова.

Эльчин Мусаоглу: «Чувствуется, что региональная киноиндустрия растет и наращивает качество выпускаемого продукта» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Татарстане снимут фильм об Александре Родченко

Международный питчинг – новшество фестиваля 2019 года. По его итогам было снято сразу два фильма в копродукции с Татарстаном. В этот раз победителем питчинга стал проект «Ракурс» Александра Ширманова. Он не только стал обладателем сертификата на сумму в 500 тыс. рублей, но и заручился поддержкой со стороны экспертов судейской группы.

В Татарстане планируется воплотить в жизнь сценарий о советском живописце, графике, скульпторе, фотографе Александре Родченко, одном из основоположников конструктивизма, родоначальника дизайна и рекламы в СССР. В основу сюжета легла история любви Александра Родченко и Варвары Степановой на фоне их становления и развития как художников, трудностях, которые они преодолели, дружбе с Маяковским, Фешиным и борьбе за новое будущее.

«Это будет моя дебютная полнометражная картина. Я бы хотел снять фильм о казанском периоде жизни Родченко, ведь здесь он прожил 15 лет своей жизни и именно здесь он решил стать художником. Имя Родченко должно быть связано именно с Казанью, ведь без этих 15 лет он бы не стал тем, кем он был. В Казани сохранились все ключевые локации, которые можно использовать при съемках», — рассказал Ширманов.

По его словам, примерный бюджет картины составит 1 млн долларов.