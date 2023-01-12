Автомобильный рынок в России в 2022 году сократился в два раза

По результатам 2022 года общие продажи всех транспортных средств в России сократились на 55%, причем ни один сегмент не показал рост. Об этом заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов на конференции, посвященной итогам работы национального авторынка в прошлом году.

Самое большое падение в 59% по сравнению с 2021 годом показали легковые автомобили. Наименьшее падение пришлось на автобусы — 7%. Сегмент грузовых авто снизился на 16%, а легкого коммерческого транспорта — на 48%.

Если брать конкретные цифры, то легковых автомобилей было продано 626 тыс. без учета параллельного импорта, легких коммерческих — 75 тыс., грузовиков — 84,2 тыс., а автобусов — 12,9 тыс.

«Мы видим — то, что меньше всего зависело от покупательной способности, претерпело наименьшее снижение», — констатировал в связи с этими данными директор «Автостата» Сергей Целиков.