Наталья Тутова : рынку нужно стабилизировать маржинальность бизнеса

«Банковский сектор находится в условиях неопределенности. Рынку предстоит стабилизировать маржинальность бизнеса и оптимизировать стоимость кредитного риска», — сообщила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова в ходе выступления на VIII Всероссийском форуме лидеров банковской розницы «Стратегия розничного бизнеса 2023». Организатор — Auditorium Conference Group.

Ключевым вопросом обсуждения стали пути развития банковского сектора во время неопределенности. Топ-менеджеры поделились видением новых точек роста финансовой отрасли. Также эксперты обсудили тенденции развития розничного бизнеса и направления его трансформации.

«Смена ландшафта на рынке и гибкость при настройке продуктовой линейки позволили Банку ЗЕНИТ нарастить клиентскую базу. Теперь ключевая задача — удовлетворить растущие потребности клиентов. Быстрое создание новых партнерских связей и инфраструктуры расчетов в мягких валютах дружественных стран станет конкурентным преимуществом», — отметила Наталья Тутова.

Форум «Стратегия розничного бизнеса 2023» проходит в восьмой раз. За время своей работы мероприятие стало традиционной площадкой для обсуждения новых тенденций и инструментов. С его помощью топ-менеджеры могут взглянуть на состояние всей отрасли с высоты и выработать решения, позволяющие выстоять в конкурентной борьбе.

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