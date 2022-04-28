FINA: Рылова не накажут за участие в чемпионате России по плаванию

FINA не стала наказывать российского пловца Евгения Рылова за участие в чемпионате России в Казани, сообщает РИА «Новости».

«FINA проверила участие господина Рылова в чемпионате России по плаванию. Каких-либо дополнительных санкций к нему применено не будет. Чемпионат России по плаванию не был мероприятием, санкционированным FINA, он не связан с каким-либо стартом FINA, в соответствии с решением бюро FINA 21 апреля по отстранению российских и белорусских атлетов и официальных лиц от соревнований FINA до конца 2022 года», — говорится в заявление пресс-службы международной федерации водных видов спорта.

22 апреля Рылов был отстранен FINA от соревнований под эгидой федерации на девять месяцев за участие в массовых мероприятиях в поддержку политики России на Донбассе.

В ходе чемпионата России в Казани Рылов завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 на спине.