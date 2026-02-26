Рыла окопы, валила лес: труженице тыла Марии Сафроновой исполнилось 100 лет

Труженица тыла Мария Гермогеновна Сафронова из Лаишевского района Татарстана сегодня отмечает столетний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Мария Гермогеновна родилась 26 февраля 1926 года в селе Пановка Высокогорского района ТАССР. Отец и мать изготавливали поделки из дерева и продавали, зарабатывая на жизнь. Когда отцу было около 40 лет, семью раскулачили, забрали все имущество. Отец написал письмо Калинину, часть имущества вернули», – рассказали в пресс-службе.

Мария Гермогеновна начала трудовую деятельность в 1941 году в колхозе – поливала огороды, а зимой вместе с другими тружениками валила и вывозила лес. Ее мать в войну рыла окопы и стирала гимнастерки. Отец умер. Чтобы прокормиться, семье приходилось копать землю, работать в огородах. За такую работу давали картошку и овощи.

После войны Мария Гермогеновна работала в детском саду в соседнем селе, которое находилось за девять километров от Пановки. Транспорта не было, приходилось ходить пешком.

В 1950 году девушка вышла замуж за Павла Сафронова. Муж после войны поступил учиться в техникум, а далее по направлению трудился в колхозе «Комсомольском» в Лаишевском районе. В мае 1962 года семья Сафроновых переехала в деревню Дятлово Лаишевского района на постоянное место жительства. С 1964 года Мария Гермогеновна работала в детском саду воспитательницей. В 1986 году вышла на пенсию. Супруги прожили в браке 49,5 года, родили и воспитали троих детей.

У Марии Гермогеновны четверо внуков и четверо правнуков. Она имеет юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне, за многолетний и добросовестный труд удостоена звания ветерана труда, получила благодарности Рождественского сельского поселения Лаишевского района.