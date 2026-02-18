news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 февраля 2026 10:42

Рыла окопы под Казанью: ветеран войны Мария Спижевая празднует 95-летие

Читайте нас в
Телеграм

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Мария Яковлевна Спижевая сегодня отмечает 95-летие. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

ветеран

Фото из личного архива

«Мария Яковлевна родилась 18 февраля 1931 года в селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана в многодетной семье. Окончила только первый класс, после чего тетя забрала ее в Казань», – рассказали в пресс-службе.

Во время войны, будучи еще ребенком, Мария Яковлевна копала оборонительные сооружения под Казанью (Казанский обвод). Работала на Казанском заводе точного машиностроения браковщиком, а после была переведена на должность маляра. Всю жизнь трудилась на одном предприятии, была удостоена звания почетного работника завода и занесена на доску почета.

В 1951 году вышла замуж, в семье родилось двое детей – сын и дочь. Мария Яковлевна имеет трех внуков и трех правнуков.

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026