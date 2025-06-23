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На главную ТИ-Спорт 23 июня 2025 18:29

Рыбякин считает, что «Салават» никак не компенсировал потерю почти всех легионеров

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Рыбякин считает, что «Салават» никак не компенсировал потерю почти всех легионеров
Фото: hcsalavat.ru

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рыбякин прокомментировал работу «Салавата Юлаева» на трансферном рынке КХЛ, указав, что уфимцы почти никак не компенсировали потерю большей части легионеров.

«О чем говорить, если на селекцию конкурентов Уфа пока смогла ответить только Паниным? Я считаю, что этот трансферный ход «Салавату» был необходим. Учитывая все потери, Уфе нужно было сохранить хоть кого-то из группы лидеров. А Панин, несмотря на возраст, – лидер раздевалки, который цементирует и помогает росту молодежи. Правильные ветераны, которые объединяют команды, – это редкость. И они всегда в цене», – передает слова Рыбякина RussiaHockey.ru.

Напомним, из-за финансовых трудностей уфимцы отпустили нападающих Скотта Уилсона и Нэйтана Тодда, а также защитника Михаила Науменкова.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат минувшего сезона КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде команда Виктора Козлова победила «Сибирь», а во втором – «Спартак» (по 4-3). В полуфинале уфимцы уступили «Локомотиву» (1-4), впоследствии взявшему Кубок Гагарина.

#хк салават юлаев #спорт #хоккей #кхл
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