Рыбякин рассказал, почему «Ак Барс» нельзя было перевести на «Запад» вместо «Витязя»

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Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рыбякин высказался о переводе «Лады» в Западную конференцию на место «Витязя».

«Что западная, что восточная конференция КХЛ – они примерно одинаковые по силам. Если бы Казань перешла на Запад, то Восток стал бы значительно слабее. С переводом «Лады» баланс сил соблюден.

На место «Витязя» на Западе вошла «Лада», у которой тоже, скажем так, смена руководства, новый тренер, игроки, стиль. Поэтому я считаю, что это правильное решение лиги», – передает слова Рыбякина «Московский комсомолец».

Напомним, «Витязь» был исключен из состава КХЛ из-за финансовых проблем. В минувшем сезоне команда из Балашихи заняла 10-е место в таблице Западной конференции. Таким образом, клуб не сумел выйти в плей-офф второй сезон подряд.