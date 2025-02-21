Рыбно-Слободской район Татарстана доставил специализированное оборудование в Лисичанск
Шестую гуманитарную колонну с адресной помощью для Лисичанска и Рубежного доставили из Рыбной Слободы. Груз сопровождал глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов.
Как сообщил куратор подшефных Татарстану территорий ЛНР, вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, в рамках адресной поддержки в Лисичанск передано специализированное оборудование для МУП «Водоканал»: промышленный котел мощностью 500 кВт, напорный и два глубинных насоса, а также хозяйственное оборудование и бытовая химия.
«Мы стараемся оперативно реагировать на целевые заявки о помощи, направленные на решение конкретных потребностей и предотвращение аварийных ситуаций», — подчеркнул в свою очередь Ислямов.