Рыбно-Слободской район Татарстана доставил специализированное оборудование в Лисичанск

Шестую гуманитарную колонну с адресной помощью для Лисичанска и Рубежного доставили из Рыбной Слободы. Груз сопровождал глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов.

Гуманитарный груз сопровождал глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов (слева). Справа – вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин. Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Как сообщил куратор подшефных Татарстану территорий ЛНР, вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, в рамках адресной поддержки в Лисичанск передано специализированное оборудование для МУП «Водоканал»: промышленный котел мощностью 500 кВт, напорный и два глубинных насоса, а также хозяйственное оборудование и бытовая химия.

«Мы стараемся оперативно реагировать на целевые заявки о помощи, направленные на решение конкретных потребностей и предотвращение аварийных ситуаций», — подчеркнул в свою очередь Ислямов.