Рыбно-Слободский район подписал соглашение о дружбе с районом Минской области Беларуси

Рыбно-Слободский район Татарстана подписал соглашение об установлении дружественных отношений с Стародорожским районом Минской области Беларуси. Это первое межмуниципальное соглашение районного уровня в отношениях двух стран, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Церемония подписания состоялась на полях X Форума регионов России и Беларуси, на заседании секции «Сотрудничество регионов, районов и городов России и Беларуси как важнейший фактор укрепления Союзного государства».

«Документ предусматривает установление прямых связей между хозяйствующими субъектами, оказание содействия в привлечении инвестиций в экономику районов, взаимодействие в образовательном, культурном и спортивном развитии, в сфере молодежной политики, туризма, информатизации и других областях», — говорится в сообщении Госсовета.

В форуме, который проходит в Уфе, принимает участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Комментируя итоги первого дня, он отметил высокий уровень организации мероприятия и качество экспозиции Татарстана.

«Наша продукция достойно оценена Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая посетила площадку республики вместе с Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. Нас объединяют не только торгово-экономические взаимоотношения, у нас много общего в вопросах сохранения национальных культур, развития системы образования, изучения истории союзного государства», — подчеркнул Мухаметшин.