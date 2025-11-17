news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 17 ноября 2025 12:44

Рыбно-Слободский район отправил в Рубежное более 9 тонн гуманитарной помощи

Читайте нас в
Телеграм
Рыбно-Слободский район отправил в Рубежное более 9 тонн гуманитарной помощи
Глава Рыбно-Слободского района РТ Радик Ислямов и заместитель премьер-министра Татарстана Ринат Садыков.
Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Глава Рыбно-Слободского района РТ Радик Ислямов и заместитель премьер-министра Татарстана Ринат Садыков сопроводили гуманитарную колонну в подшефный город Рубежное в ЛНР. В составе груза – свыше 9 тонн стирального порошка, бытовой химии, а также запас керосиновых ламп для местного гуманитарного центра. Кроме того, для бойцов в зоне СВО передали адресные посылки, ОСБ-плиты и мотоцикл.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Сегодня мы вместе с командой Республики Татарстан под руководством Рината Садыкова сопроводили гуманитарную колонну от нашего района в подшефный город Рубежное. Изменения в городе заметны: построена новая дорога, которая значительно облегчает нашу логистику, в городе продолжаются восстановительные работы. С Ринатом Наильевичем мы знакомы давно и всегда плодотворно работали. Обсудили дальнейшую работу и текущие потребности подшефных городов. Будем продолжать оказывать необходимую поддержку», – отметил Радик Ислямов.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

#ЛНР и Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025