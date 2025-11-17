Рыбно-Слободский район отправил в Рубежное более 9 тонн гуманитарной помощи

Глава Рыбно-Слободского района РТ Радик Ислямов и заместитель премьер-министра Татарстана Ринат Садыков.

Глава Рыбно-Слободского района РТ Радик Ислямов и заместитель премьер-министра Татарстана Ринат Садыков сопроводили гуманитарную колонну в подшефный город Рубежное в ЛНР. В составе груза – свыше 9 тонн стирального порошка, бытовой химии, а также запас керосиновых ламп для местного гуманитарного центра. Кроме того, для бойцов в зоне СВО передали адресные посылки, ОСБ-плиты и мотоцикл.

«Сегодня мы вместе с командой Республики Татарстан под руководством Рината Садыкова сопроводили гуманитарную колонну от нашего района в подшефный город Рубежное. Изменения в городе заметны: построена новая дорога, которая значительно облегчает нашу логистику, в городе продолжаются восстановительные работы. С Ринатом Наильевичем мы знакомы давно и всегда плодотворно работали. Обсудили дальнейшую работу и текущие потребности подшефных городов. Будем продолжать оказывать необходимую поддержку», – отметил Радик Ислямов.