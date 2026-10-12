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Общество 12 октября 2026 12:29

Рыбно-Слободский мухтасибат передал автомобиль для нужд СВО

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Рыбно-Слободский мухтасибат передал автомобиль для нужд СВО
Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Рыбно-Слободский мухтасибат Духовного управления мусульман Татарстана передал автомобиль «Нива» для нужд специальной военной операции. Машину приобрели на средства прихожан махалли деревни Сабакаево, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В закупке автомобиля участвовали имам-хатыб местной мечети Юныс хазрат Хусаинов, его помощник Фарит Садриев и техник Зуфар Мингалиев.

Автомобиль планируют использовать для перевозки военнослужащих в госпиталь, а также доставки продовольствия, воды и медикаментов. В ближайшее время машину отправят в зону СВО.

Ранее прихожане махалли Сабакаево приобрели для помощи мобилизованным из Татарстана мотоцикл «Урал» и два бензиновых генератора.

#ДУМ РТ #помощь участникам СВО
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