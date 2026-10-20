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На главную ТИ-Спорт 20 октября 2026 13:07

Рыбин: «Разин может взять Кубок Гагарина со СКА»

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Рыбин: «Разин может взять Кубок Гагарина со СКА»
Фото: ХК Металлург

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о назначении Андрея Разина на пост главного тренера СКА.

По мнению Рыбина, Разин способен привести команду к победе в плей-офф КХЛ уже в этом сезоне.

«Думаю, Разин совершенно точно способен даже с этой командой выиграть Кубок Гагарина. Думаю, все эти ситуации позабудутся, с новой страницы всё начнут, потихоньку всё будет по-другому», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Отвечая на вопрос, не помешает ли Разину его непростой характер в работе со звездами, Рыбин отметил:

«Слушайте, а у кого характер подарок? Каждый человек хочет выиграть, стремится выигрывать. Все мы люди, все мы совершаем ошибки», – ответил Рыбин.

Также Рыбин положительно отреагировал на возможность того, что Разин уже в текущем сезоне приведет его бывший клуб к победе в плей-офф КХЛ:

«А почему нет? Я в принципе за хоккей, как и всегда говорил. Пусть выигрывает сильнейший», – резюмировал Максим.

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