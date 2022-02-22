«Рыбе быть»: Активисты пробурили 70 лунок на Свияге

Чтобы предотвратить гибель рыбы в водоемах от недостатка кислорода сотрудники межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Верхнеуслонскому району провели акцию «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» на реке Свияга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Операцией по спасению рыбы руководил руководитель межрайонного отдела по госнадзору в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых территорий Госкомитета РТ по биоресурсам Александр Макаров. Он отметил, что лунки позволяют обеспечить водоем кислородом и предотвратить замор рыбы», — сказано в сообщении.

В мероприятии приняли участие охотники, рыболовы и егеря. Совместными усилиями они пробурили 70 лунок. Всего на сегодняшний день в рамках акции по республике пробурено более 5210 лунок и майн в 22 муниципальных районах. Противозаморные мероприятия продолжатся до конца ледостава.