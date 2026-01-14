Рыбальченко предложил увеличить родовой сертификат до 33 тыс. рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Размер родового сертификата следует увеличить с нынешних 12 тыс. рублей как минимум до 33 тыс. рублей, поскольку за последние два десятилетия его стоимость практически не менялась. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, его слова приводит «ТАСС».

Он напомнил, что родовой сертификат был введен в 2007 году в размере 11 тыс. рублей и впоследствии увеличен лишь до 12 тыс. рублей, что, по его словам, не соответствует уровню инфляции за этот период.

Рыбальченко отметил, что минимальный размер сертификата должен составлять не менее 33 тыс. рублей с учетом того, что несколько лет назад в его структуру была добавлена 1 тыс. рублей на проведение доабортного консультирования. По его оценке, этой суммы недостаточно для качественной организации такой работы, в том числе для привлечения к ней некоммерческих организаций.

Глава комиссии ОП также указал на необходимость отдельного увеличения размера родового сертификата для многодетных матерей и женщин старше 30 лет. Он пояснил, что эти категории нуждаются в более интенсивном медицинском сопровождении на всех этапах беременности и родов.

По его словам, для многодетных матерей это особенно актуально, поскольку у них чаще, чем у других женщин, встречается ряд заболеваний. В связи с этим, как считает Рыбальченко, требуется введение дополнительных бесплатных мер поддержки в системе здравоохранения, включая стоматологическую помощь, урологию, лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и другие направления.

Комментируя трагедию в новокузнецком роддоме, где в период новогодних праздников умерли девять новорожденных, Рыбальченко назвал этот случай беспрецедентным и связал его, вероятнее всего, с халатностью и человеческим фактором.

При этом он подчеркнул, что в целом уровень младенческой смертности в России находится на исторически минимальных значениях, что говорит о системной работе в этой сфере. Вместе с тем эксперт отметил, что определенные проблемы сохраняются, и одной из них он считает низкую стоимость родового сертификата.

Выдача родового сертификата соответствует целям национального проекта «Семья».