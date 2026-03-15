Рыбальченко предложил разрешить многодетным семьям открывать детсады у себя дома

Многодетным семьям стоит дать возможность открывать у себя дома семейные детские сады, где знакомые или соседи смогут оставлять детей. Такое мнение высказал председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, его слова приводит «РИА Новости».

Одной из практик, на которую следует обратить внимание, являются семейные детские сады – форма дошкольного образования, при которой уход и присмотр за детьми организуются в домашних условиях. В таких условиях, отметил Рыбальченко, многодетные семьи могут брать под присмотр детей знакомых, близких или соседей.

Эксперт считает, что такая форма дошкольного образования позволит создать более комфортные условия для семей с маленькими детьми и снизить психологические барьеры для рождения последующих детей.

Он также отметил, что подобная практика уже применяется. По его словам, в России действует более двух тысяч семейных дошкольных групп. Наиболее активно такие группы развиваются при детских садах в Москве и Краснодарском крае.

Рыбальченко добавил, что развитие семейных детских садов может помочь родителям легче совмещать воспитание детей и работу, а также расширит доступ к дошкольному образованию и уходу за детьми раннего возраста.

Поддержка многодетности соответствует целям национального проекта «Семья».