Рыбальченко: эксперты обсуждают снижение ставки по ипотеке в зависимости от числа детей

На уровне комиссии Госсовета по направлению «Семья» рассматривается возможность снижения ставки по ипотеке в зависимости от числа детей в семье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко, передает ТАСС.

«Я возглавляю экспертный состав комиссии Госсовета по направлению "Семья", и этот вопрос сейчас обсуждается на комиссии. Идет речь о снижении процента [ставки ипотеки]», – отметил Рыбальченко.

Он добавил, что конкретные цифры пока не определены, но снижение будет «реально и серьезно прежде всего для многодетных семей». Рыбальченко подчеркнул, что ипотека остается недоступной для многих семей, поэтому нужны дополнительные инструменты поддержки: «Речь идет о том, что в зависимости от количества детей эта ставка должна меняться».