news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 декабря 2022  14:26
Павел Климчак

Рыбаков просят быть осторожнее из-за промоин в районе строящего моста через Волгу в РТ

news_top_970_100

Всю зиму в районе строительства моста через Волгу будет поддерживаться постоянный открытый участок воды от одного берега до другого. По правому берегу промоина будет от Ташевки до Шеланги Верхнеуслонского районе, по левому – ниже Борового Матюшино и до поселка Орел Лаишевского района.

В этих местах в течение всей зимы будут продолжать ходить суда, задействованные в строительстве моста. На льду будут выставлены предупреждающие знаки.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В связи с этим ГУ МЧС России по РТ призывает любителей зимней рыбалки, лыжников и водителей снегоходов быть осторожнее на льду в районе движения речных судов. Всегда проверяйте толщину и прочность льда, а также имейте при себе острые предметы, которые помогут вам выбраться, если вы провалитесь под лед. С более подробной схемой промоин можно ознакомиться по ссылке.

#лед
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100